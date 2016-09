Ein Blick auf die RPC 2015

Für zwei tolle Tage im Mai haben sich die Deutzer Messehallen wieder in ein El Dorado für Rollenspiel und Co. verwandelt: Zum 7. Mal fand die Role Play Convention in Köln statt.

Nach dem Prinzip „Halle wechsel dich“ war die RPC dieses Jahr erneut woanders untergebracht als in den Vorjahren – sie erstreckte sich auf die weitläufige Halle 10.2 (inklusive Außenbereich für den Mittelaltermarkt und einem sehr kleinen Teil von Halle 10.1). Also alles etwas kompakter beisammen, was die Orientierung aber nicht unbedingt einfacher machte (ich hab mich einmal verlaufen :-)).

Der Stand der GFR war diesmal ebenfalls zentraler im Geschehen. Für die Spielrunden bedeutete das mehr Geräuschkulisse drumherum, aber es war machbar, wie ich im Selbstversuch feststellte. Zumindest hatte niemand Probleme, unser bescheidenes kleines Plätzchen von 380 Quadratmetern zu finden.

Auch wenn man das verlängerte Wochenende merkte – viele waren wegen des Brückentags verreist – war die RPC wieder gut besucht und die Spielerunden voll. Euch hat’s Spaß gemacht, und das freut uns!

Hier ein paar Eindrücke davon, wie wir von der GFR die RPC erlebten, unter dem Motto:

Schlaglichter von der RPC

Ist das nicht ein schöner Stand Eures Lieblingsvereins? Und noch viel Platz frei zum Spielen!

Auf der RPC trifft man nur nette Leute…

Auch unsere Freunde von der anderen Seite der Galaxie waren wieder dabei.

Jungfrau in Nöten? Der Bereich Manga und Anime war auf der RPC nicht zuletzt durch das Lucky Chocolate Maid Café (rechtes Bild) vertreten.

Cosplay nimmt an Bedeutung zu. Viele Stände informierten über das richtige Schminken und Kostümerstellen (links). Nicht, dass diese Dunkelelfen das nötig hätten … (rechts)

Dieses Jahr unterstützten wir übrigens ein paar Studenten, die an unserem Stand eine Umfrage zum Thema Rollenspiel durchführen durften. Die Ergebisse werden in eine Bachelor-Arbeit einfließen. Wir wünschen dazu viel Erfolg!

Ihr habt einmalige, lustige oder einfach nur schöne Bilder auf der RPC gemacht und würdet sie gerne zu den RPC-Schlaglichtern beisteuern? Dann schreibt mir unter chronistin@gfrev.org